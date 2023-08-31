В Тобольске взяли под стражу мужчину, которого обвиняют в убийстве своего приятеля

Смертельный конфликт произошел из-за оскорблений. Фото предоставлено Комсомольской правде

Очередное застолье под градусом привело к трагичным последствиям. В Тобольске 27 августа двое мужчин в ходе распития алкогольных напитков поругались и не смогли решить конфликт словами. В итоге потасовка закончилась смертью одного из них. Корреспонденту «Комсомольская правда – Тюмень» в СК РФ по Тюменской области рассказали, что 41-летний гость высказал нелицеприятные вещи в адрес 22-летнего обвиняемого, а также его матери. Молодой человек схватил со стола нож и нанес удары оппоненту. Полученные травмы оказались не совместимы с жизнью и мужчина скончался на месте.

В ведомстве также добавили, что в настоящее время тоболяку предъявлено обвинение в совершении преступления по статье «Убийство». Помимо этого, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.