Тюмень и область в первые дни сентября накроют затяжные дожди с грозами. Фото: Виктория Гаврик

В первые дни сентября в Тюмени и области ожидается дождливая погода с грозами, такой прогноз передают синоптики Гисметео. Так, на первое сентября 2023 года метеорологи предвещают дожди практически по всей области, он начнется ближе к утру и затянется до вечера, местами заметно усилившись.

Самые сильные осадки с грозами ожидаются около 16 часов в северной части региона, однако к ночи дождь утихнет. Днем в субботу, 2 сентября, в Тюмени и местами по области снова пойдут дожди, местами с грозами. Третьего сентября ситуация повторится, причем на юге области дожди с грозами будут особенно сильными.

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

Дневная температура в первые дни сентября, судя по прогнозу, будет держаться примерно на одном уровне: в Тюмени она составит около +15 градусов, по области – от +14 до +19 градусов.

Отметим, в пятницу, 1 сентября 2023 года, в Тюменской области будет облачно с прояснениями, ночью кратковременные дожди, местами сильные, в отдельных районах туман, ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/с, температура +6...+11, днём местами кратковременный дождь, ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с, температура +14...+19.