Пьяный житель Тюмени зарезал приятеля и сжег его тело вместе с домом

Суд взыскал с Галеева в пользу близкого родственника 507,3 тысяч рублей. Фото: Татьяна Коркина

Пьяный житель Тюмени в доме на улице Закалужской избил своего знакомого, нанеся несколько ударов табуретом в голову и шею, а затем вонзил нож в шею. Злоумышленник не мешкал и, чтобы уничтожить труп и следы преступления, сжег дом и имущество потерпевшего. Трагедия произошла 6 ноября 2022 года.

Своими действиями мужчина причинил материальный ущерб родным хозяина дома на 920 тысяч рублей.

– В судебном заседании подсудимый вину в предъявленном ему обвинении не признал. Суд пришел к выводу о виновности подсудимого. По совокупности преступлений Мансуру Галееву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима, – заявили в пресс-службе судов.

Также суд взыскал с Галеева в пользу близкого родственника потерпевшего в счет возмещения имущественного и морального вреда 507,3 тысячи рублей.