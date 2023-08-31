Госавтоинспекция советует водителям в Тюмени и области быть осторожнее из-за густого тумана на дорогах

Фото: ГИБДД Тюменской области.

Сотрудники Госавтоинспекции советуют водителям в Тюмени и области быть осторожнее из-за густого тумана. Природное явление препятствует видимости на федеральных и региональных магистралях, мешает дорожному движению, заявили в ведомстве.

– Госавтоинспекция рекомендует водителям быть осторожнее на загородных дорогах в условиях тумана и недостаточной видимости. Выбирайте безопасную скорость и дистанцию, – сообщили в ГИБДД Тюменской области.

Сейчас туман фиксируется на всех федеральных трассах региона. Инспекторы ДПС останавливают водителей и советуют быть внимательными в пути.

Ранее «Комсомольская правда» писала о том, что посты на дорогах и силовики с автоматами в Тюменской области выставлены в рамках мероприятия «Дорога домой».