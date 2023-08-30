На выезде из Тюмени ежедневно дежурят силовики с автоматами

Фото: ГИБДД Тюменской области.

На выездах из Тюмени жители заметили вооруженных силовиков. На дорогах региона дежурят сотрудники ГИБДД, полиции и Росгвардии. Они стоят на трассах при выездах из границ города. По словам горожан, рейды ведутся на ежедневной основе уже несколько недель. В Госавтоинспекции Тюменской области сообщили, что посты на дорогах выставлены в рамках мероприятия «Дорога домой».

Силовики напоминают автолюбителям правила дорожного движения, а также спрашивают у них о состоянии здоровья. В Росгвардии от комментария отказались.

Однако, по данным источника редакции «КП» в правоохранительных органах, в Тюмени проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Анаконда».

Операция преследует цель пресечения незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывных устройств, наркотических и психотропных средств, а также розыска и задержания лиц, находящихся в розыске. В рамках этой спецоперации проводится профилактическая выборочная проверка по базам данных МВД и ГИБДД лиц и автотранспортных средств на предмет нахождения в региональном, федеральном или международном розыске.

Отметим, данная операция с 2019 года проводится на постоянной основе. Сотрудник полиции в рамках операции «Анаконда» вправе останавливать граждан и, установив его личность по документам, осуществлять сверку полученных данных с базой разыскиваемых лиц или имущества.