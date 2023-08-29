Сломавшая в автобусе плечо пассажирка отсудила у Тюменского ПАТП свыше 600 тысяч рублей

Тюменка сломала плечо в салоне автобуса и отсудила у ПАТП почти 600 тысяч рублей. Фото: Татьяна Коркина

Тюменка сломала плечо в салоне общественного транспорта. В январе 2023 года на остановке «Универмаг» по улице Мира женщина вошла в автобус с 39-го маршрута и оперлась о поручень, чтобы передать контролеру транспортную карту. В это время транспорт начал движение, а потом резко затормозил.

- Пассажирка потеряла равновесие и обрушилась на пол передней части автобуса. Однако, несмотря на ее падение, водитель продолжил движение и проехал несколько остановок. В результате пассажирка получила перелом правой плечевой кости, что расценивается как причинение тяжкого вреда здоровью. Ее госпитализировали и на вторые сутки в ходе операции в правую плечевую кость установили титановую пластину, - указано в материалах дела.

Несколько недель у женщины продолжались головокружения и тошнота. В связи с увечьем ей пришлось отказаться от своего увлечения вязанием и огородничеством. Свои страдания женщина оценила в два миллиона рублей.

Изучив материалы дела, суд взыскал с ПАТП-1 моральный вред в пользу пострадавшей пассажирки на сумму 600 тысяч рублей, а также оштрафовал автопредприятие на 300 тысяч рублей.