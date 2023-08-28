Тюменец разработал уникальную авторскую программу для тренировки спортсменов с ограниченными возможностями здоровья

Фото: Светлана Чикишева.

Шестикратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, мастер спорта России международного класса по армрестлингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) Анатолий Шушарин известен далеко за пределами Тюменской области, где он родился и вырос.

Воля к победе и «стальной» характер помогали спортсмену на протяжении всей жизни добиваться поставленных целей и не сдаваться в самых, казалось бы, безнадежных ситуациях.

Фото: Светлана Чикишева.

– В армрестлинг я пришел более 22 лет назад. До этого тоже долгое время занимался спортом – классической борьбой, дзюдо. Когда травмировал ногу, врачи запретили нагружать нижние конечности, и я увлекся армрестлингом, где главным образом задействована верхняя часть тела. Спустя 20 лет я выполнил свой максимум по армрестлингу, став шестикратным чемпионом мира, – вспоминает Анатолий Шушарин.

Тренерскую деятельность начал с 2014 года. А до этого, работая в Бердюжском районе Тюменской области методистом по спорту, сумел поднять команду муниципалитета по армрестлингу с низов рейтинга до третьего места на «Губернских играх».

Фото: Светлана Чикишева.

Бронза, завоеванная командой, стала толчком: Анатолий решил стать сертифицированным тренером.

– Начал тренировать людей с ограниченными возможностями здоровья, потому что сам имел инвалидность и знал всех ребят, кому интересен армрестлинг и для кого диагноз не приговор, – рассказывает мужчина. – Вникая в тренировочный процесс, понял, что стандартной, существующей на тот момент программой я не обойдусь. Спортсмены были с разными проблемами по медицинской части: слабослышащие, абсолютно глухие, незрячие, с поражениями центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата, с ампутированными конечностями... Решил, что нужно привлекать в тренировочный процесс новые для армрестлинга методы и способы.

В авторской программе Анатолия Шушарина тренировочный процесс выстраивается индивидуально: он включает в себя элементы реабилитации и лечебной физической культуры в зависимости от состояния здоровья обучающихся. Контроль осуществляется с помощью различных биометрических устройств, начиная от элементарных подсчетов пульса и замеров артериального давления, заканчивая сдачей анализов на гормоны . Этот способ позволяет достичь высоких результатов как в спорте, так и улучшить общее самочувствие подопечного. При этом нивелируется риск получения новых травм и перегрузок.

Кроме того, авторская программа включает в себя этапы обучения судейской практике, а это хорошо помогает понять технику и тактику армрестлинга.

В копилке достижений тренера пять авторских публикаций в научно-популярных изданиях, посвященных армрестлингу. Это онлайн-тренировки, причины получения и способы лечения травм, организация тренировочного процесса для детей, влияние силовых упражнений на психологическое состояние спортсменов и так далее.

Фото: Светлана Чикишева.

Воспитанники Шушарина входят в состав сборной команды России по армрестлингу (ПОДА) на протяжении последних шести лет и под его руководством завоевали 7 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовые медали чемпионатов мира, а также 3 золотые и 1 серебряную медаль чемпионатов Европы, более 30 медалей разной пробы чемпионатов России.

– Особо хочу отметить спортсмена Олега Мелентьева. Он специально три года назад переехал из Кургана в Тюмень, чтобы тренироваться под моим руководством. В этом году Малентьев стал чемпионом России по армрестлингу в супертяжёлом весе. Самое интересное, он установил рекорд, став самым возрастным спортсменом турнира (50 лет).

Самая большая мечта тренера Анатолия Шушарина – чтобы армрестлинг вошел в состав параолимпийских видов спорта.

– Хочется воспитать ещё много чемпионов, применить свои навыки и знания максимально эффективно, – подытожил тренер. – Мне еще сорока лет нет, так что вся жизнь впереди!