Доверенным лицом Александра Моора стала олимпийская чемпионка Луиза Носкова

Фото: Луиза Носкова / ВКонтакте.

Заслуженная чемпионка по биатлону Луиза Носкова стала доверенным лицом губернатора Тюменской области Александра Моора. 10 сентября действующий глава региона попробует переизбраться на новый срок. Информация об этом опубликована на сайте регионального избиркома.

В документе указано, что в список доверенных лиц кандидата губернатора войдут известные люди города: автор акции «Бессмертный полк» Геннадий Иванов, народный учитель России Ольга Ройтблат, чемпион мира по борьбе Владимир Чебоксаров. Всего в списке 69 представителей Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

Добавим, что выборы губернатора Тюменской области состоятся 10 сентября. На пост главы региона кроме действующего губернатора претендуют Владимир Пискайкин, Иван Левченко и Денис Садовников.