Прицельный, панорамный, трёхмерный: о чём расскажут снимки зубов?

Перед прохождением любой стоматологической процедуры необходима предварительная консультация специалиста. Фото предоставлено стоматологической клиникой.

Многие стоматологические заболевания сегодня успешно профилактируются или обнаруживаются на ранней стадии, а помогают в этом диагностические методы, в том числе рентгенография. Так ли вредны рентгеновские лучи, как принято считать, зачем стоматологи отправляют пациентов на компьютерную томографию и почему лечение зубов без цифрового снимка – это вчерашний день, мы спросили у Ольги Паньковой, врача – стоматолога-терапевта семейной клиники «Доктор Альбус».

- Ольга Геннадьевна, наверное, каждому человеку хотя бы раз в жизни доводилось делать рентгеновский снимок – чем он полезен стоматологу? Почему этот диагностический метод по-прежнему активно используется для профилактики и лечения заболеваний зубов?

- Начнем с того, что диагностика в стоматологии сегодня важна как никогда. Многие сложные манипуляции с зубами невозможны без предварительных обследований. Одна из главных задач диагностики – вовремя обнаружить различные патологии, чтобы вылечить их до возникновения осложнений и снизить факторы их риска. Кроме того, диагностические методы дают подробную и достоверную информацию о текущем здоровье пациента. Это помогает доктору поставить точный диагноз и подобрать оптимальную терапию либо проконтролировать качество проведенного лечения и спланировать следующие этапы. Самое первое, что мы предлагаем пациентам из диагностических исследований, – это, конечно, снимок, который позволяет составить полную клиническую картину, наглядно показать, что у человека с зубами, подтвердить или снять диагноз, поставленный по результатам осмотра, симптомам и жалобам, и подобрать правильную тактику лечения. Рентгенография востребована у стоматологов, потому что этот метод диагностики позволяет досконально обследовать состояние всех внутренних тканей и структур.

- О чем может рассказать изображение, получение под воздействием рентгеновских лучей, врачам-стоматологам? При проведении каких работ снимок незаменим?

- Результаты рентгенографии зубов используются в работе стоматологов-терапевтов, имплантологов, ортопедов, ортодонтов, хирургов, пародонтологов, стоматологов-гигиенистов. Рентгеновский снимок может показать патологии твердых тканей зуба, самая распространенная из которых – это кариес, а также особенности прорезывания зубов, их количество и расположение, воспаления и абсцессы мягких тканей в полости рта, трещины и переломы костей челюсти, аномальный прикус и многие другие патологии, в том числе новообразования. Это очень информативный диагностический метод, который сейчас применим во всех сферах стоматологии.

- Снимки бывают разных видов: чем они различаются и что помогают обследовать?

- В нашей клинике пациентам доступны три вида снимков. Первый – это дентальный цифровой, который мы назначаем, когда нужно прицельно обследовать один, два или три зуба. Второй – панорамный снимок или ОПТГ, на котором мы можем увидеть и детально рассмотреть все зубы, а также височно-нижнечелюстной сустав, обе челюсти – то есть составить полную картину. И, наконец, самый информативный из всех возможных на сегодня – это 3D-снимок, выполненный в трехмерной проекции на компьютерном томографе. Если говорить простыми словами, то при проведении компьютерной томографии или, как ее еще называют, КЛКТ челюстей, аппарат делает множество снимков челюстей в разных проекционных срезах, после чего эти проекции собирают в одну картинку, и мы видим объемное изображение всех зубов, которые можно рассмотреть с разных ракурсов и даже заглянуть внутрь. 3D-снимок может быть как прицельным – направленным на обследование одного или двух зубов, так и комплексным.

- Кому и когда нужно делать снимок зубов? Это универсальная рекомендация для всех пациентов или для назначения снимка нужны показания?

- Если человек приходит в нашу клинику впервые и на осмотре видно множество пломб на зубах, некачественно поставленные пломбы, кариозные полости, требующие лечения, то мы обязательно рекомендуем провести обследование зубов при помощи рентгенографии. Я чаще всего советую сразу сделать комплексный 3D-снимок и объясню почему. Он более информативен, чем двухмерные изображения – прицельный и панорамный снимки, полученные в результате радиовизиографии или ортопантомограммы – ОПТГ. 3D-модели, построенные компьютерным томографом, позволяют в деталях рассказать и объяснить пациенту, как обстоят дела с каждым зубом. Если же пациент когда-то проходил у нас лечение и уже делал КЛКТ челюстей, а затем, спустя время, пришел на профосмотр, то ему повторный трехмерный снимок не назначается, потому что такой необходимости нет. Проводить КТ-исследование в целях диагностики нужно при наличии показаний и рекомендаций врача. На каждом профилактическом осмотре делать 3D-снимок не требуется. А вот панорамный снимок в формате 2D раз в год лишним не будет. Как диагностический метод он полезен не только стоматологам-терапевтам, но и пародонтологам, гигиенистам, которые проводят профессиональную гигиену, оценивают здоровье десен и мягких тканей полости рта, состояние костной ткани и структуру пародонта.

- 3D- и 2D-снимки: в чем состоит визуальная разница между ними?

- 2D-снимок – это изображение нескольких зубов или всей челюсти в одной проекции. По сути, это фотография зубов в виде рентгеновского снимка, внешне напоминающая негатив будущего фото. 3D-снимок – это уже не просто картинка, а объемное изображение, модель объекта, которую можно рассмотреть не только с одной – внешней стороны, но и с других и даже «покрутить» при помощи компьютерной мышки, чтобы внимательно изучить все детали, к примеру, промежутки между зубами, корни и каналы зуба: их строение и количество и так далее. В свою очередь, традиционный снимок зубов верхней челюсти, который представляет собой изображение в одной плоскости, фиксирует и костные структуры: верхнечелюстные пазухи, дугу скуловой кости. И такое обследование, само собой, менее информативно и, более того, по двухмерному плоскому снимку мы даже можем не увидеть того, что нам нужно.

- Разные снимки: прицельный дентальный, панорамный и трехмерный – делают на разных аппаратах?

- В нашей клинике прицельные цифровые снимки делают на радиовизиографе – аппарате, при помощи которого фотографируется один, два или три зуба. Двухмерные панорамные снимки, показывающие состояние всех зубов, выполняет цифровая панорамная рентгенодиагностическая система с функцией 3D-томографии. И на этом же аппарате проводят компьютерную томографию, по результатам которой мы получаем 3D-модель челюсти или отдельных зубов. Нашим пациентам доступны все виды дентальных снимков, в том числе самые информативные – трехмерные. Все виды рентгенологических исследований делают очень быстро, весь процесс занимает от нескольких секунд – если это прицельный снимок – до двух минут, когда нужен панорамный или 3D-снимок, после чего изображение передается на монитор компьютера. Лучевая нагрузка при проведении КЛКТ челюстей выше, чем при радиовизиографии или ортопантомограмме, но даже при компьютерной томографии доза рентгеновского облучения от современных диагностических аппаратов минимальна и безопасна для здоровья.

- Разрешены ли рентгенологические методы обследования зубов во время беременности?

- Единственный снимок, который мы назначаем беременным, – это прицельный цифровой. Он самый безопасный с точки зрения лучевой нагрузки, которая при проведении такого обследования минимальна. Главное условие для снимка на радиовизиографе – второй или третий триместр беременности. А вот ОПТГ и 3D-диагностика на компьютерном томографе женщинам в положении не разрешена на любом сроке, поскольку лучевая дозировка в таком случае уже выше, чем при выполнении прицельного цифрового снимка. И по большому счету именно первый триместр беременности является единственным абсолютным противопоказанием для проведения всех видов рентгенографии.

- Как вы успокаиваете пациентов, которые все-таки переживают из-за потенциального вреда от выполнения диагностического снимка?

- Все современные диагностические аппараты производят крайне низкие дозы излучения. Их воздействие можно приравнять к ежедневному контакту каждого человека с естественным радиационным фоном природных источников, который окружает всех нас постоянно. Еще одно наглядное сравнение: сделать рентген – то же самое, что совершить трехчасовой полет на самолете. Уровень радиации при перелетах безвреден не только для пассажиров, но и для заядлых путешественников и даже для членов экипажей воздушного судна. Когда пациенты спрашивают на приеме о безопасности проведения рентгена, я объясняю, что доза облучения от снимка не выше, чем при отдыхе на пляже под солнцем или при авиаперелете. Человек, который сидит на работе перед экраном монитора, тоже подвергается воздействию излучения, просто не придает этому значения.

- Сколько составляют допустимые нормы лучевой нагрузки от снимков в цифрах?

- Согласно СанПиН, человек не должен получать облучение свыше 1000 микрозивертов в год при выполнении диагностических рентген-снимков. В пересчете на прохождение рентгенографии это 400–500 прицельных снимков с помощью визиографа, 80 панорамных снимков или 20 снимков КЛКТ в год. Как видите, опасность цифрового рентгена для организма преувеличена, поскольку это совершенно безопасно, даже если в процессе лечения снимок нужно сделать не один, а несколько раз.

- В каких случаях могут потребоваться повторные рентгеновские снимки?

- Если речь идет о лечении корневых каналов зуба, то, как правило, нужен диагностический снимок, который уточняет клиническую картину и позволяет спланировать дальнейшее лечение, и повторная диагностика для контроля качества проведенного лечения после пломбировки каналов. Снимок дает возможность подтвердить рентгенологически, что все прошло успешно и пациент здоров.

Перед прохождением любой стоматологической процедуры необходима предварительная консультация специалиста. Если у вас есть аллергия или другие заболевания, непереносимость каких-либо препаратов, обязательно предупредите об этом своего доктора.