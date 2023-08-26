Тюменьстат узнает, как жители оценивают свое состояние здоровья

Осенью в регионе оценят состояние здоровья жителей. Фото: Комсомольская правда

Тюменьстат проведет выборочное наблюдение, чтобы оценить состояние здоровья населения. Об этом сообщает «Вслух.ру». Исследование будет идти с 4 сентября по 3 октября. Специалисты планируют охватить весь регион. Так, на юге области специальные люди опросят 648 семей, из них 432 из городов и 216 – из сельской местности. В Югре в списке 621 дом, в том числе 432 в городских округах. На Ямале – 324 домохозяйства, половина их которых в городах, а другая часть в муниципалитетах. Важно: у каждого интервьюируемого будет соответствующее удостоверение.

Специалисты также пояснили, что разработано три вида опросников: для семьи в целом, для взрослых и детей. В частности, гражданам предстоит оценить свое здоровье, социальное самочувствие, доступность медицинской помощи, полноценность питания. В анкете также есть пункты о занятиях физкультурой и спортом, вредных привычках.

Благодаря таким опросам, эксперты оценят состояние жителей.