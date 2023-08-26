В Тюмени врачи спасли руку мужчине, которую чуть не оторвало болгаркой

Благодаря профессионализму врачей, пациенту удалось восстановить палец. Фото: Комсомольская правда

Дачный сезон приносит не только урожай, но и наплыв пациентов в медицинские учреждения. Люди получают травмы во время работы с пилами, болгарками и другими приспособлениями. Зачастую, всему виной – несоблюдение техники безопасности. Как сообщили изданию «Аргументы и факты» в Областной клинической больнице, в приемное отделение обратился мужчина, который чуть не отпилил себе большой палец. Диск болгарки прошел чуть ли не до середины ладони.

По словам кистевого хирурга Владимира Малишевского, у пациента был неполный отрыв большого пальца правой руки открытым переломом пястной кости, повреждением сухожилий сгибателей и разгибателей, а также пальцевых нервов. Благодаря своевременному вмешательству врачей, удалось восстановить все анатомические структуры, а пациент уже выписан для дальнейшего послеоперационного восстановления.

Помимо этого, Малишевский отметил, что главную роль в лечении травм занимает последующая реабилитация и разработка прооперированных пальцев. Положительный исход операции зависит не только от хирургов, но и от самого пациента. Если он дисциплинирован, ответственен, готов к длительной работе, то и успех не заставит себя долго ждать.

Кроме того, хирург напомнил, что важно правильно транспортировать отчлененную конечность в больницу. Для этого важно завернуть палец в чистую ткань, потом положить в целлофановый пакет, затем в еще один, а между ними добавить воду и лед.