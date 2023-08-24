Названы лучшие школы Тюменской области по итогам 2022-2023 года

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Аналитики назвали топ-10 лучших школ Тюменской области. Образовательные учреждения отсортированы по количеству выпускников, ставших студентами ведущих вузов страны. Восемь из них расположены в областном центре.

Первое место заняла Физико-математическая школа на улице 30 лет Победы, 102. В учреждение принимают только одаренных детей по специальным результатам тестирования. Второй стала гимназия ТюмГУ. Отбор в образовательное учреждение здесь тоже строгий. Подготовка к поступлению в вуз платная. Для 10-х классов это 247 тысяч рублей, а для 11-х — 167 тысяч рублей.

Тройку лидеров замыкает гимназия №16. Школа распределена на два корпуса: на Рижской и Парфенова.