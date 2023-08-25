Тюмень неделями будет заливать дождями. Фото: Виктория Гаврик

На конец августа и сентябрь 2023 года Тюмень будет заливать дождями ближайшие недели. Согласно открытым интернет-источникам, начиная с 27 августа 2023 года в регионе дожди будут идти практически ежедневно.

Осадки продолжатся три недели до 17 сентября 2023 года. Опираясь на прогноз, можно подсчитать, что только два дня из трех недель обойдутся без дождей – а именно 2 и 15 сентября 2023 года. В остальные дни ожидаются дожди разной интенсивности. Затем последует перерыв на ясную и относительно теплую для сентября погоду в +16…+18 градусов Цельсия.

Вернутся дожди с первым числом октября 2023 года. Заявлялось, что средняя месячная температура воздуха в сентябре ожидается выше нормы на 1-1,5 градуса. Месячное количество осадков предполагается выше нормы.

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

Отметим, в пятницу, 25 августа 2023 года, в Тюмени и области ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, местами туман, ветер западный 2-7 м/с, температура +3...+8, в приземном слое местами заморозки -0...-3, днем местами небольшой дождь, ветер юго-западный 6-11 м/с, температура +14...+19.