В Тюмени пьяные мужчины забили ногами до смерти человека за 500 рублей. Фото: Татьяна Коркина

Центральный районный суд Тюмени избрал меру пресечения в виде заключения под стражу двух парней, которые избили до смерти человека за 500 рублей. Было установлено, что 20 августа у жилого дома на улице Заимка-Волга обвиняемые выпили алкоголь, но спиртное быстро закончилось.

Тогда один из злоумышленников вспомнил, что недалеко живет его знакомый, который должен ему 500 рублей. Они пришли к нему домой и сразу начали избивать. Изверги закончили бить только тогда, когда мужчина начал тяжело дышать. Они пощупали его пульс и поняли, что он умер. Тогда они сняли с него кроссовки, чтобы надеть их вместо своей старой обуви, направились в магазин, купили там еще спиртного и продолжили свой вечер.

«Своими действиями обвиняемые причинили ему множественные переломы грудной клетки, разрыв левого легкого, ушибы, гематомы и травму грудной клетки», – указано в материалах уголовного дела.

Тюменцы проведут в СИЗО до 20 октября 2023 года, согласно постановлению суда.