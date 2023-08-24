В Тобольске и Тобольском районе 1 и 10 сентября власти запретят полеты беспилотников

Фото: администрация Тобольска.

В Тобольском районе на два введут ограничения на полеты беспилотных летательных аппаратов. Запрет будет действовать 1 и 10 сентября 2023 года. Запустить беспилотник будет нельзя в местах массовых мероприятий. Даже для обычной съемки.

– 1 и 10 сентября 2023 года ограничены полёты беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве города Тобольска в местах проведения мероприятий, – рассказали в администрации Тобольска.

Причина такого ограничения не известна. Скорее всего, это делают в целях безопасности. На эти даты приходятся День знаний и единый день голосования.