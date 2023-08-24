На Тюмень и область движется мощное похолодание и сильные дожди. Фото: Виктория Гаврик

На Тюменскую область движется резкое и значительное понижение температуры, следует из прогноза синоптиков Гисметео. Так, на ближайший четверг, 24 августа 2023 года, метеорологи предвещают мощное похолодание: дневная температура в Тюмени составит около +16 градусов, по региону погода тоже будет прохладной – в пределах +13…+15 градусов, лишь на юге области ожидается до +20.

Вместе с тем, судя по прогнозу, в регион придут сильные дожди – циклон с осадками еще с ночи на 24 августа и до самого вечера будет двигаться с северо-востока на юго-запад области.

По долгосрочному прогнозу также можно сделать вывод, что прохладная погода задержится в Тюмени и области до конца августа. Самыми теплыми оставшимися днями лета на момент публикации можно назвать 28 и 29 августа, когда дневная температура в городе составит около +21 градуса.

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

Отметим, в четверг, 24 августа, ожидается переменная облачность, ночью местами кратковременные дожди, в отдельных районах туман, ветер западный, северо-западный, 4 – 9 м/с, температура ночью +3...+8, местами в приземном слое заморозки от 0 до -3 градусов.