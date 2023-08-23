До конца августа в поселке Андреевском проведут капитальный ремонт ЛЭП

Фото: Кристина Рыжкова.

Капитальный ремонт воздушной линии электропередачи в тюменском поселке включает в себя обновление 28 опор ЛЭП и монтаж 1,5 км самонесущего изолированного провода. Запланированные работы позволят свести к минимуму риски технологических нарушений и в целом повысить надежность электроснабжения жителей.

В пресс-службе «Россети Тюмень» также отметили, что в процессе ремонтных мероприятий будут введены временные ограничения подачи электроэнергии, но с технологическими паузами. Работы продлятся до конца августа.

Ранее энергетики выполнили ремонт пяти воздушных линий электропередачи, обеспечивающих восемь населенных пунктов, среди которых Богандинский, Якуши, Чикча и Муллаши. В целом за год в Тюменском районе планируется отремонтировать около 80 км ЛЭП.