Там раньше паслись кони: история крупнейшего микрорайона на Мысу

Фото: Владимир Кирчаков.

Всего 12 лет назад так называемые северные ворота Тюмени – въезд в город по Тобольскому тракту – выглядел совсем иначе. До комплексной застройки здесь были сельхозземли, поля, где паслись лошади и стояли теплицы. В этой локации застройка началась в 70-х годах. Она была точечной, частной, разрозненной.

2007 год. Мыс. Место будущей стройки ЖК «Звездный». Фото: Владимир Кирчаков.

2011 год стал отсчетным для глобальных перемен. Тогда застройщик «Страна Девелопмент» купил первый земельный участок в этой локации. Строительство началось через год в рамках комплексного развития территории. ЖК «Звездный городок» рос и менял не только облик, но и отношение к Мысу. Из захолустной окраины он начал превращаться в семейный район.

Строительство первой очереди ЖК «Звездный городок». Фото: Владимир Кирчаков.

В 2014 году «Страна» начала строительство крупного ТРЦ «Тюмень Сити Молл». Уже в 2016 году он открыл свои двери для посетителей и первых жителей «Звездного». ТРЦ сразу стал точкой притяжения и для тюменцев, и для северян из ХМАО–Югры и Ямала. С тех пор в шаговой доступности от домов не только магазины одежды, обуви и бытовой техники, есть еще гипермаркет, кинотеатр, кафе, детский игровой центр, боулинг и даже отделение «Мои документы».

Сейчас ТРЦ «Тюмень Сити Молл» – один из самых крупных в городе. Фото: Владимир Кирчаков.

В 2017 году завершилось строительство первой и второй очереди. В 12 домах живут более 4 000 семей. Здесь же застройщик построил подземный и многоуровневые паркинги, тематические детские площадки и коммерческие помещения на первых этажах, бульвар для пешеходов. Все это стало ноу-хау не только для района, но и для города.

В первой и во второй очереди живут более 4000 семей. Фото: Владимир Кирчаков.

Также в 2017 году началось строительство третьей очереди, которое сегодня вышло на финишную прямую. Когда-то здесь было просто поле. А сейчас пять из шести домов сданы, в них уже живут новоселы. Шестой дом – это первый умный небоскреб в Тюмени. Это самый высокий жилой дом в Тюмени, здесь будут 4 башни по 32 этажа. Его строительство завершат в 2025 году.

Третья очередь: до застройки и после. Фото: Владимир Кирчаков.

Такого в Тюмени еще не было. Прямо из ТРЦ «Тюмень Сити Молл» в ЖК ведет надземный теплый переход. Он соединяет паркинг, в котором, кстати, будет большой фитнес-центр площадью 2 700 кв. м с бассейном. Через переход все жители «Звездного» без лишних пересечений проезжей части могут попасть в торговое пространство.

Переход из ЖК в ТРЦ – уникальное решение для Тюмени. Фото: Владимир Кирчаков.

Этот ЖК неспроста называют семейным. В центре работает новая школа, рядом с ней запланировано строительство детского сада, сейчас малыши ходят в муниципальный детский сад «Звездочка». Внутри самого ЖК много зон для игр, отдыха и занятий спортом. Все пространство находится под присмотром службы охраны и камер видеонаблюдения. Внутри настоящее космическое пространство – ракеты, планеты, спутники. Рядом для прогулок большой лесопарк имени Гагарина.

Сейчас в продаже остались квартиры только в последнем доме ЖК. Фото: Владимир Кирчаков.

13 лет строительства, 28,5 га застройки, почти 9 000 семей, ТРЦ с теплым переходом из ЖК, свой фитнес-центр с бассейном, новые школа и детский сад в микрорайоне... Всё это жилой комплекс «Звездный» от федерального застройщика ГК «Страна Девелопмент». Сейчас еще есть шанс стать частью «звездной» семьи. В продаже у застройщика квартиры в последнем доме жилого комплекса.

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