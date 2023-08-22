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НовостиОбщество22 августа 2023 8:39

В Тюменской области зарплаты дорожных строителей увеличились почти на 30%

В дорожной отрасли Тюменской области повышают зарплаты из-за нехватки кадров
Серафима Краснова
В дорожной отрасли Тюменской области повышают зарплаты из-за нехватки кадров.

В дорожной отрасли Тюменской области повышают зарплаты из-за нехватки кадров.

Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области зарплаты дорожных строителей выросли на 33 тысячи рублей. Вместо 87,7 тысяч рублей специалистам предлагают оплату в 120 тысяч рублей. Спрос на дорожных строителей также увеличился на 73% по сравнению с 2020 годом. Об этом рассказали эксперты по подбору персонала.

Чаще всего в регионе нужны машинисты, водители и прорабы. Кроме того, требуются инженеры ПТО и разнорабочие. Также на рынке труда появились вакантные места для сварщиков, инженеров и геодезистов.

– На одну вакансию машиниста, сварщика или разнорабочего приходится менее двух активных резюме. Именно машинистам и сварщика предлагают наиболее высокую в отрасли заработную плату – в среднем около 150 тыс. рублей, – рассказал главный специалист по подбору персонала.