В Тюменской области зарплаты дорожных строителей увеличились почти на 30%

В дорожной отрасли Тюменской области повышают зарплаты из-за нехватки кадров. Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области зарплаты дорожных строителей выросли на 33 тысячи рублей. Вместо 87,7 тысяч рублей специалистам предлагают оплату в 120 тысяч рублей. Спрос на дорожных строителей также увеличился на 73% по сравнению с 2020 годом. Об этом рассказали эксперты по подбору персонала.

Чаще всего в регионе нужны машинисты, водители и прорабы. Кроме того, требуются инженеры ПТО и разнорабочие. Также на рынке труда появились вакантные места для сварщиков, инженеров и геодезистов.

– На одну вакансию машиниста, сварщика или разнорабочего приходится менее двух активных резюме. Именно машинистам и сварщика предлагают наиболее высокую в отрасли заработную плату – в среднем около 150 тыс. рублей, – рассказал главный специалист по подбору персонала.