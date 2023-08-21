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НовостиПроисшествия21 августа 2023 12:17

В Тюменской области школьник получит 80 тысяч рублей за травму на тренировке

Тюменский мальчик получил травмы на занятиях по футболу из-за напольного покрытия плохого качества
Серафима Краснова
В Тюменской области школьник получит 80 тысяч рублей за травму на тренировке.

В Тюменской области школьник получит 80 тысяч рублей за травму на тренировке.

Фото: Виктория Гаврик

Ребенок получил травму во время занятий в спортивной школе Уватского района. 11-летний мальчик во время тренировки по футболу упал на пол, покрытие которого имело повреждения и не соответствовало предъявляемым требованиям.

Школьник получил травму, даже проходил лечение в больнице.

– Прокуратура района в целях защиты прав ребенка направила в суд исковое заявление о взыскании со спортивной школы компенсации морального вреда в размере 80 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Уватский районный суд удовлетворил требования прокурора. Кроме того, в рамках проверки в адрес руководителя учреждения, предоставившего спортивной школе помещение для проведения занятий, внесено представление об устранении нарушений закона. По результатам рассмотрения акта реагирования поврежденный элемент напольного покрытия заменен.