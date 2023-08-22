Осень в Тюменской области начнется с мощной жары свыше +30 градусов

Осень в Тюменской области начнется с мощной жары выше +30 градусов. Фото: Виктория Гаврик

С первых же дней осени в Тюменской области ударит жара выше +30 градусов. Об этом гласит прогноз сервиса визуализации погодных условий «Вентускай.ком». До конца лета в регионе сохранится нежаркая погода около +20. Лишь 24 августа жара до +26 градусов заглянет в Тюменскую область, но лишь в южную ее половину.

В первый же день осени, 1 сентября 2023 года, жаркая погода также зайдет в регион с юга – в одной половине Тюменской области будет до +23 градуса, в северной части же – от +17 до +20, чем дальше на север, тем холодней.

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

Однако на 3 сентября 2023 года прогнозируют жару в +30…+31 градус во всей Тюменской области. Зной уйдет из региона на следующий день, 4 сентября. Вместе с тем, ночью и ранним утром 1 сентября 2023 года в центре региона должны пройти дожди до 3 мм.

Отметим, во вторник, 22 августа, в Тюменской области будет облачно с прояснениями, ночью повсеместно, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, западный 6-11 м/с, порывы местами до 14 м/с, температура ночью +7...+12, днем +17...+22.