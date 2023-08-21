Лайнер из Тюмени прилетел в Москву с опозданием на полтора часа. Фото: Татьяна Коркина

Самолет из Тюмени не смог приземлиться во Внуково из-за введенных ограничений. Лайнер авиакомпании «Победа», следующий из Рощино в Москву, перенаправили в Домодедово. В понедельник, 21 августа, аэропорт Внуково ввел ограничения на прием и выпуск самолетов.

– По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В целях безопасности с 6.25 часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани, – сообщили в аэропорту.

Лайнер из Тюмени прилетел в Москву с опозданием на полтора часа. Также во Внуково задержался на 20 минут самолет из Тюмени авиакомпании «ЮТэйер».