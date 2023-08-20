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НовостиОбщество20 августа 2023 3:02

На пасеке ГАУ Северного Зауралья зреет превосходный мед из разнотравья

На медосборе трудятся 13 пчелосемей
Светлана БОРИСОВА
На пасеке ГАУ Северного Зауралья зреет превосходный мед из разнотравья

На пасеке ГАУ Северного Зауралья зреет превосходный мед из разнотравья

Фото: Юлия Кучеренко

Медоносной базой служат луга, поля и леса, расположенные в нескольких километрах от деревни Черная Речка. Лесная малина, донник, кипрей, полевой осот, василек, липа и ива – нектар этих растений чаще всего собирают пчелы в наших широтах. И каждый год мед получается разный в зависимости от погоды и активности цветения.

Кстати, по словам заведующего лабораторией пчеловодства ГАУ Северного Зауралья Владимира Крамаренко, темный мед полезнее, поскольку содержит больше витаминов и микроэлементов. Откачать весь мед из ульев Владимир планирует до 20 августа.

– Важно дать меду созреть, тогда он надолго сохранит свежесть, – подчеркивает пчеловод с 20-летним стажем. – Зрелый мед легко отличить: он покрыт белым налетом, запечатан в сотах. При правильном хранении у этого продукта нет срока годности. Держите мед в плотно закрытой таре в прохладном темном месте (можно в холодильнике), накладывайте только чистой сухой ложкой. В каких количествах и в какое время суток есть, определите сами, прислушиваясь к своему организму, – советует специалист университета.

По его словам, определить качество меда в домашних условиях довольно сложно, поэтому покупать это полезное лакомство лучше у проверенных производителей. Кстати, предупреждает Владимир Крамаренко, дешевым качественный мед быть не может, особенно в наших широтах.

- Еще с советских времен аналогом стоимости трехлитровой банки меда были полцентнера килограммов сахара – то есть 3 кг меда стоят около 3500 рублей. Если мед продают за 300-500 рублей, значит, он привозной, и скорее всего это мед из подсолнечника или рапса – его себестоимость невысока, поскольку органолептические свойства средние и практически нет полезных веществ. Такой мед применяют для выпечки и кондитерских изделий, - рассказывает пчеловод.

Ближе к концу августа – не позднее 25 числа – на университетской пасеке начнется подготовка ульев к зиме. «Нужно убрать утепление с крыш, чтобы матка не сеяла, потому что все пчелы, появившиеся на свет осенью, скорее всего не переживут зиму, – поясняет Владимир Крамаренко.

Кроме того, необходимо пополнить кормовые запасы: лучшая пища для пчел в холодное время года – сахарный сироп.