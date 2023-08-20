На пасеке ГАУ Северного Зауралья зреет превосходный мед из разнотравья Фото: Юлия Кучеренко

Медоносной базой служат луга, поля и леса, расположенные в нескольких километрах от деревни Черная Речка. Лесная малина, донник, кипрей, полевой осот, василек, липа и ива – нектар этих растений чаще всего собирают пчелы в наших широтах. И каждый год мед получается разный в зависимости от погоды и активности цветения.

Кстати, по словам заведующего лабораторией пчеловодства ГАУ Северного Зауралья Владимира Крамаренко, темный мед полезнее, поскольку содержит больше витаминов и микроэлементов. Откачать весь мед из ульев Владимир планирует до 20 августа.

– Важно дать меду созреть, тогда он надолго сохранит свежесть, – подчеркивает пчеловод с 20-летним стажем. – Зрелый мед легко отличить: он покрыт белым налетом, запечатан в сотах. При правильном хранении у этого продукта нет срока годности. Держите мед в плотно закрытой таре в прохладном темном месте (можно в холодильнике), накладывайте только чистой сухой ложкой. В каких количествах и в какое время суток есть, определите сами, прислушиваясь к своему организму, – советует специалист университета.

По его словам, определить качество меда в домашних условиях довольно сложно, поэтому покупать это полезное лакомство лучше у проверенных производителей. Кстати, предупреждает Владимир Крамаренко, дешевым качественный мед быть не может, особенно в наших широтах.

- Еще с советских времен аналогом стоимости трехлитровой банки меда были полцентнера килограммов сахара – то есть 3 кг меда стоят около 3500 рублей. Если мед продают за 300-500 рублей, значит, он привозной, и скорее всего это мед из подсолнечника или рапса – его себестоимость невысока, поскольку органолептические свойства средние и практически нет полезных веществ. Такой мед применяют для выпечки и кондитерских изделий, - рассказывает пчеловод.

Ближе к концу августа – не позднее 25 числа – на университетской пасеке начнется подготовка ульев к зиме. «Нужно убрать утепление с крыш, чтобы матка не сеяла, потому что все пчелы, появившиеся на свет осенью, скорее всего не переживут зиму, – поясняет Владимир Крамаренко.

Кроме того, необходимо пополнить кормовые запасы: лучшая пища для пчел в холодное время года – сахарный сироп.