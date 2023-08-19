В тюменском селе появилась остановка с гармонистом и танцующими девушками

Фото: Салаирское МО

В селе Салаирка появился необычный арт-объект - остановка на улице Южная с гармонистом и танцующими девушками в татарских национальных костюмах. Таким образом власти населенного пункт обозначили то, что он включился в марафон создания объектов благоустройства в честь 100-летия Тюменского района.

Нарисовал картины местный художник Сергей Леонтьев, а депутаты сельской Думы и школьники помогали их закрепить.

Вскоре в селе появится еще одна яркая остановка, работы над ней уже начались.

Отметим, что яркие и необычные остановки стали изюминкой Тюменского района, а начало их создания положили жители села Каменка. Их остановки в виде русской избы или посвященные популярному горячему источнику привлекли внимание жителей не только соседних сел и деревень, но и города. Последние специально приезжают в Каменку, чтобы сфотографироваться в необычной локации.

Для оформления остановочных пунктов выбирают сюжеты, связанные с населенным пунктом. Например, в Червишево, где расположена единственная в регионе обсерватория «Старая башня», остановка получилась космическая.