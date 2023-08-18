Дефицит кадров в полиции Тобольска превысил 70 человек. Фото: Татьяна Коркина

В МВД Тобольского района зафиксирован критический недокомплект личного состава. В отделе не хватает свыше 70 сотрудников. Такое количество вакансий для силовиков опубликовано на федеральном портале «Работа в России».

– Вакансии межмуниципального отдела МВД РФ «Тобольский». Количество – 73. Требуются полицейские поста внутренней охраны ИВС (девять человек), следователи (14 человек), участковые (12 человек), оперуполномоченные уголовного розыска (восемь человек), – указано в объявлениях от МВД.

Тобольский отдел полиции нуждается в инспекторах ДПС, дознавателях, оперуполномоченных по борьбе с коррупцией и наркоторговлей, конвоирах, сотрудниках ППС и кинологах. За работу силовикам предлагают заработную плату от 30 до 45 тысяч рублей.