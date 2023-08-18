Гидрометцентр РФ огласил предварительный прогноз погоды в Тюменской области на сентябрь 2023 года

Гидрометцентр РФ огласил предварительный прогноз погоды в Тюменской области на сентябрь. Фото: Виктория Гаврик

Гидрометцентр РФ опубликовал распределение аномалии температуры воздуха и количества осадков в сентябре, в том числе и в Тюменской области.

– Средняя месячная температура воздуха ожидается на большей части территории около средних многолетних значений; в южных регионах Западной Сибири температура будет в пределах нормы, – сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России.

В Тюменской области синоптики прогнозируют среднюю месячную температуру в сентябре 2023 года ниже нормы на 1 градус. Столбики термометров в Тюмени упадут до минусовых отметок во второй декаде сентября. Согласно предварительному прогнозу погоды синоптиков, 13 сентября ночью термометры покажут 0…-1, днем – до +5 градусов.

1 сентября столбики термометров в Тюмени и области поднимутся до +27 градусов. Аналогичная погода будет в регионе и 2 сентября. Только 3 сентября в Тюменской области похолодает до +14 градусов, а также пойдут осадки. Средняя температура воздуха в первой декаде сентября составит +12…+19 градусов. Холодный фронт накроет регион 13 сентября 2023 года. Синоптики прогнозируют в этот день осадки в виде снега по всей Тюменской области.

Околонулевая температура воздуха в областной столице сохранится на протяжении всей второй декады сентября. Также в эти дни ожидаются дожди.

Осадков в Тюменской области в сентябре, по данным Гидрометцентра РФ, прогнозируется ниже нормы.