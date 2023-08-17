В Тюмени выставили на продажу бизнес-центр на Мельникайте за 216 млн рублей

Весь бизнес-центр сдан в аренду и приносит стабильный доход. Фото: Виктория Гаврик

В Тюмени выставили на продажу бизнес-центр на улице Мельникайте за 216 миллионов рублей. Площадь здания превышает 2 тысячи квадратных метров. Весь бизнес-центр сдан в аренду и приносит стабильный доход.

В нем располагаются больше двадцати организаций, предоставляющих различные услуги жителям. Кроме того, в центре есть точка общепита.

Добавим, что в августе власти уже пытались продать торговый центр «Боливар». Его цена составила 80 миллионов рублей. Площадь ТЦ превышает тысячу квадратных метров.