Автомобильная парковка у драмтеатра в Тюмени с ноября 2023 года станет платной

Двухуровневая парковка включает в себя 290 машиномест. Фото: Виктория Гаврик

Автомобильную парковку у тюменского драмтеатра готовят к платному режиму работы. Сейчас на многоуровневом подземном паркинге на площади 400-летия Тюмени ведутся работы по монтажу необходимого оборудования. На официальном сайте «Госзакупки» указано, что работы будут выполнены до 1 ноября 2023 года.

На эти цели выделено 9,5 миллиона рублей, аукцион провели в мае текущего года. В документации говорится, что на улице Республики, 129/3 установят кассы приема безналичных платежей, шлагбаумы, въездную стойку и две выездных стойки, а также камеры распознавания государственных регистрационный знаков авто.

Кроме того, у драматического театра специалисты оборудуют индукционную петлю и сервер управления паркингом.

Двухуровневая парковка включает в себя 290 машино-мест. Она была запущена в мае 2018 года. Бесплатный тестовый режим работы, по планам властей, должен был функционировать только первые месяцы. Впоследствии перевод паркинга на платный режим затянулся на несколько лет.