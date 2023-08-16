В Тюменской области пропавшего рыбака признали умершим. Фото: Виктория Гаврик

В Тюменской области без вести пропавшего рыбака признали умершим. В Уватский районный суд поступило гражданское дело. Женщина рассказала, что в мае 2017 года ее брат уехал на рыбалку и домой не вернулся. Тюменец находился в розыске, и до сегодняшнего дня его местонахождение не установлено.

– В 2020 году решением Уватского районного суда он признан безвестно отсутствующим. Признание родственника умершим необходимо для обеспечения сохранности его имущества. Заинтересованные лица в судебное заседание не явились, – рассказали в пресс-службе судов.

Суд установил, что мужчина пропал больше пяти лет назад. Таким образом, суд может признать тюменца умершим. Это предоставят возможность заявителю принять меры по сохранению имущества родственника, а наследникам вступить в наследство.

Суд, учитывая все обстоятельства дела, удовлетворил заявление сельчанки в полном объеме.