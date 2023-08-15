Фото: группа «Подслушано Тюмень Мыс Тарманы» в социальной сети «ВКонтакте».

Жители Тюменской области нашли на даче гусеницу размером с пачку сигарет. Весной из нее вылупится необычная и большая бабочка. Снимками насекомого пользователи соцсетей опубликовали в группе «Подслушано Тюмень Мыс Тарманы».

— Что за интересная гусеница в длину как пачка сигарет, — сообщили авторы фото.

В соцсетях уточняют, что конкретно эта гусеница была обнаружена на даче или в черте города. Но ясно одно, что гусеница в наших краях гость редкий, считают тюменцы.

Фото: группа «Подслушано Тюмень Мыс Тарманы» в социальной сети «ВКонтакте».

В комментариях огородники заявляют, что эта гусеница – личинка винного бражника. Это вид красивых красно-розовых бабочек. Насекомое не вредит человеку, не кусается и ничего не портит. Она питается листьями иван-чая, которых в нашей местности много.

— Личинка винного бражника. Сумеречный мотылек. Да лучше бы отпустили. Жалко его, он редко встречается в наших краях. Обычно они предпочитают жаркие страны, — рассказали горожане.