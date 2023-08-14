Из Тюмени с августа 2023 года запускают еще один рейс для отдыха в Европе

Туроператоры запустили чартерный рейс из Тюмени в Грецию. Фото: Татьяна Коркина

Авиакомпании запускают из Тюмени туры в Грецию, на остров Крит. Чартерные рейсы начнут летать в жаркую страну с августа 2023 года. По данным тюменских турагентов, прямых перелетов пока нет.

Самолет будет вылетать из Тюмени в Анталью по пятницам, дальше лайнер отправляется на остров Крит.

За неделю отдыха в отеле три звезды придется заплатить почти 205 тысяч рублей на двоих. Питание для туристов оплачивается отдельно.

Отметим, что в сентябре цена путевок в Грецию составит от 200 тысяч рублей. Также тюменцы смогут отправиться на Кубу за 280 тысяч рублей.