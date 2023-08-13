Экскурсии проходят по четвергам в 11 часов в рамках выставочного проекта. Фото: Виктория Гаврик

В Тобольске открыли для посетителей фонды музея-заповедника. Серия экскурсий появилась в Тобольском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике.

Они проходят по четвергам в 11 часов в рамках выставочного проекта «Музей. Фонды. Открыто» в новом фондохранилище Тобольского музея-заповедника, расположенном на территории Тюремного замка.

Каждый четверг посетителей ждет новая тема. К примеру, 8 августа гостям показали документальные реликвии и коллекции фарфоровых изделий из запасников музея, а 10 августа — нумизматические редкости и рассказали о формировании музейных коллекций. В планах на август — познакомить аудиторию с историей моды в экспонатах музея, с коллекцией графики и так далее.