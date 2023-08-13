Тобольск станет еще привлекательнее для туристов и местных жителей

Проект предполагает развитие приоритетных городских локаций — это Нижний посад и набережная Иртыша. Фото: Виктория Гаврик

Гостиничные комплексы создадут в Нижнем посаде Тобольска. Это заложено в мастер-план туристического каркаса города, разработанного командой специалистов под лидерством архитектурного бюро Wowhaus. Кроме того, в Тобольске очистят малые реки. Мероприятия позволят повысить популярность района среди туристов и местных жителей.

Фото: архитектурное бюро Wowhaus.

Архитекторы считают, что ключевым направлением развития города является Нижний посад. С этого места начинался Тобольск, когда-то он был городским центром. Авторы концепции предложили вернуть жизнь в Нижний посад и заодно обеспечить его связь с Верхним посадом. Планируется создать новый велопешеходный маршрут по Казачьему взвозу и канатную дорогу, станция которой расположится на набережной реки Иртыш.

Новая сеть маршрутов — велосипедных, водных, пешеходных — обеспечит связь между основными городскими достопримечательностями и туристическими локациями, которые отдалены от центра — Абалак, Менделеево, Винокурово, Шестаково.

Фото: архитектурное бюро Wowhaus.

Новые бренд города «Тобольск — ключ к Сибири» и турпродукт позволят увеличить поток отдыхающих, пишет «Тюменская линия».

Фото: архитектурное бюро Wowhaus.

Добавим, в рамках мастер-плана в Тобольске установили стенды. На них содержится информация о зданиях, их будущем наполнении, сроках реконструкции. Большинство размещены в районе Базарной площади, где находится много старинных зданий.