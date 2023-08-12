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На Юг Тюменской области надвигаются заморозки до -2 градусов. Об этом сообщили в филиале Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

- В ночь на 13 августа местами ожидаются заморозки в приземном слое, температура 0..-2 градуса, - рассказали в центре.

В связи с этим на территории, где прогнозируются заморозки, возможны повреждения или даже гибель растений, в том числе в овощеводческих хозяйствах, частных подворьях и на полях.

Что касается дневных часов, температура воздуха составит +16...+21 градус, а северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с.