Фото: Квартирная галерея «По домам», соцсети

В квартирах тюменцев на один день откроются необычные выставки. Идеи для домашних галерей отобрали по итогам опен-колла проекта «По домам» книжного магазина «Никто не спит».

Это будут выставки деревянных изделий и мебели, арт-объектов тюменских художников, цифровых и аналоговых фотографий, панно из макраме, авторских кукол, скульптур, картин и коллажей, пленочных фотографий и скетчей из путешествий, коллекций и даже вещей из кинотеатров.

- В моей выставке будут билеты из кинотеатра «Темп», датированные 2004-2005 годами, и коллекция кинофлаеров примерно того же времени, - рассказала участница проекта «По домам» Нара Биккина. - Мне очень нравилось ходить в кино в то время, и эти вещи напоминают мне об этом. С тех пор прошло почти двадцать лет, такого кинотеатра больше нет, это все уже стало историей. Мне хотелось бы поделиться этим, может, кому-то это тоже будет интересно. У меня нет опыта в создании выставок, но, кажется, это идеальный формат, чтобы поделиться своей коллекцией. Я в большом предвкушении, что из всего этого получится.

Также для участников проекта проведут серию образовательных лекций и научат работать с экспозицией.

Побывать на выставках в квартирах можно будет 2 и 3 сентября, сообщает «Тюменская линия».