В музее тюменского казачества готовятся к началу учебного года и проведению экскурсий для школьников

Фото: Музей отдельского казачьего общества Тюменской области

В музее отдельского казачьего общества Тюменской области готовятся к началу учебного года и проведению экскурсий для школьников. В нем собрано более 300 исторических раритетов - образцов старинного оружия, военной формы, предметов армейского быта и воинских наград.

Среди экспонатов имеются как исторические образцы оружия, так и макеты современных пистолетов, автоматов и гранатометов. Ранее их списали в подразделениях Вооруженных сил, а затем они попали в музей.

Также многие экспонаты передавали в дар и сами казаки. Например, недавно казаки с Севера передали в музей видеокамеру 1950-х годов выпуска.

Реставрацией оружия перед их размещением казаки не занимаются, так как у них нет на это полномочий, но вот предварительную очистку производят, после чего вещи приобретают вполне достойный музейного хранилища вид.

Казаки проводят экскурсии для групп по предварительной заявке. Недавно посетителями музея стала группа из 70 школьников, которые приехали в Тюмень из Луганска. Ребята с интересом осматривали экспонаты и задавали много вопросов, сообщает «Тюменская область сегодня».