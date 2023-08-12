Тюменский агроном советует высеять на опустевшие дачные грядки овес и горчицу

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Август - время сбора первых урожаев, в числе которых озимый чеснок и лук. И теперь, по словам главного агронома Сладковского районного отдела «Россельхозцентра» по Тюменской области Елены Шадриной, самое время сеять на освободившейся земле сидераты.

Это растения или смесь растений, которые выращивают с целью улучшения структуры почвы и ее обогащения.

- К ним относятся горчица белая, фацелия пижмолистная, овес и рожь, - пояснила Елена. - Они высеваются для того, чтобы успеть оздоровить почву до конца сезона, освободить ее от сорняков, восполнить запас питательных веществ.

Посеять сидераты надо до начала осени, так как уже в сентябре все ростовые процессы замедляются, а овсу и фацелии, на начальных этапах роста, нужно тепло. Горчица - исключение, для прорастания ее семян нужна температура 5-6 градусов».

Технология посева проста: сделать рядки, высеять семена, зарыхлить и утрамбовать тыльной стороной грабель. Если стоит сухая и жаркая погода, то можно полить. В теплице сидераты сеют до конца сентября, сообщает «Тюменская линия».