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НовостиОбщество11 августа 2023 0:24

На Тюменскую область надвигается похолодание до +3 градусов

Рассказываем, какая погода будет в Тюмени 11 августа 2023 года
Серафима Краснова
Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

Синоптики Обь-Иртышское УГМС анонсировали предстоящую погоду на выходных в Тюменской области. Судя по прогнозу, в субботу, 12 августа 2023 года, и в воскресенье, 13 августа 2023 года, тюменцев ждет неприятный сюрприз.

В эти дни в регионе ожидается дождливая погода. Кроме того, в воскресенье, 13 августа 2023 года, ночью, по данным синоптиков, похолодает до +3 градусов. Днем воздух прогреется только до +18 градусов.

В субботу, 12 августа 2023 года, будет немного теплее: ночью – +7...+11 градусов, а днем – +14...+18.

Отметим, в пятницу, 11 августа, в Тюменской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Днем в юго-восточных районах местами небольшой дождь, ветер северный, 6 – 11 м/с, днем местами порывы до 16 м/с, температура ночью +8...+13, днем – +17...+22 градуса.