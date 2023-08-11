На Тюменскую область надвигается похолодание до +3 градусов

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

Синоптики Обь-Иртышское УГМС анонсировали предстоящую погоду на выходных в Тюменской области. Судя по прогнозу, в субботу, 12 августа 2023 года, и в воскресенье, 13 августа 2023 года, тюменцев ждет неприятный сюрприз.

В эти дни в регионе ожидается дождливая погода. Кроме того, в воскресенье, 13 августа 2023 года, ночью, по данным синоптиков, похолодает до +3 градусов. Днем воздух прогреется только до +18 градусов.

В субботу, 12 августа 2023 года, будет немного теплее: ночью – +7...+11 градусов, а днем – +14...+18.

Отметим, в пятницу, 11 августа, в Тюменской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Днем в юго-восточных районах местами небольшой дождь, ветер северный, 6 – 11 м/с, днем местами порывы до 16 м/с, температура ночью +8...+13, днем – +17...+22 градуса.