На территории Тюменской области пройдут учебные сборы для офицеров в запасе с 14 августа

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Плановые учебные сборы для офицеров, находящихся в запасе, начинаются в Тюменской области с 14 августа.

– На основании Указа президента России № 333 от 10 мая 2023 года о призыве граждан на учебные сборы с 14 августа в количестве пяти дней на территории Тюменской области пройдут учебные сборы с гражданами, находящимися в запасе. На сборы планируется привлечь не более 100 офицеров, – заявил военный комиссар региона Алексей Куличков.

Основная задача предстоящих учебных сборов – это углубление методических и командирских навыков по огневой и тактической подготовке офицеров полка. В дальнейшем в регионе планируется проведение таких же тренировочных сборов с солдатами и сержантами подразделения армейского резерва, отметил заместитель командира бригады армейского резерва по военно-политической работе Николай Савченко.

Добавим, что учебные сборы пройдут с 14 по 18 августа на территории Тюменской области.