Названы дороги Тюменской области, которые отремонтируют в 2024 году. Фото: Татьяна Коркина

Власти ищут подрядчика, который выполнит ремонт дорог в семи районах Тюменской области в 2024 году. Работы пройдут в рамках подготовки региона к новому сезону. На официальном сайте «Госзакупки» появилось два лота на сумму свыше 1,6 миллиарда рублей.

— Закупки № 0167200003423004985 и № 0167200003423005002, организатор торгов — управление госзаакупок Тюменской области. Объект — выполнение дорожных работ в семи районах Тюменской области. Общая стоимость двух закупок — 1,6 млрд рублей. Заявки принимаются до 16 августа 2023 года, — указано в документации.

В заявке обозначены участки, на которых предстоит работать подрядчику. В частности, специалисты отремонтируют участок дороги на трассе Тюмень – Богандинский, магистраль от Шадринска до Ялуторовска. Кроме того, в Тюменской области отремонтируют дорогу от Омутинского до Армизовского и другие отрезки. Работы завершат до 15 октября 2024 года.