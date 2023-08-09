В Тюмени запретили лошадям ходить по мосту Влюбленных из-за повреждений пролетов и фекалий

Знак означает запрет прохода лошадям. Фото: Виктория Гаврик

В Тюмени у моста Влюбленных появился необычный дорожный знак. На нем изображена лошадь, морда которой перечеркнута красной линией. Знаки установлены с двух сторон моста.

– На одном из мостов в Тюмени появился необычный знак – лошадям проход воспрещен, – пишет пользователь в группе «Типичная Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа «Типичная Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

В администрации города сообщили, что знак означает запрет прохода лошадям. На левом берегу в частном секторе содержатся лошади, владельцы которых часто переводят их в центральную часть Тюмени через мост, но после такой прогулки остаются повреждения на лестничных пролетах, а также продукты жизнедеятельности.

Примечательно, что повреждения на мосту могут получить и сами животные. Знак позволит обезопасить людей и питомцев, а также содержать главную достопримечательность города в надлежащем виде.