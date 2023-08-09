В Тюмени набережную с правой стороны продлят в 2024 году

Концепция реконструкции уже разработана. Фото: Виктория Гаврик

Набережную в Тюмени продлят в 2024 году. Строительство возобновится с правой ее стороны. Концепция реконструкции уже разработана. Реализация мероприятий планируется в 2024 году и последующих годах. Все будет зависеть от возможностей бюджета, пишет РБК.

Напомним, губернатор Тюменской области Александр Моор объяснял, что проект уже имеется, но необходимо решить вопрос с владельцами земельного участка. В планах властей продлить набережную от Челюскинцев до Заречных микрорайонов.

Стоит отметить, что строительство тюменской набережной началось в 2008 году, первая очередь была сдана в эксплуатацию через год. Однако проект не реализован в полном объеме, также не озвучена итоговая сумма расходов.