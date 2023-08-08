Долгожданную развязку на Червишевском тракте в Тюмени откроют до конца 2023 года

Фото: ГУС Тюменской области.

В Тюмени пообещали открыть развязку на Червишевском тракте к концу года. Об этом рассказали в ГУС Тюменской области. Строительство долгожданной развязки закончат за четыре месяца.

Сейчас на строительной площадке ведутся работы по переустройству сетей связи и установке надземного пешеходного перехода. Также работники готовятся к выносу крупной линии электропередачи.

Напомним, строительство развязки на Червишевском тракте ведется в рамках КРТ юго-западной части Тюмени. Возведение объекта обойдется властям в два миллиарда рублей. Деньги были взяты из средств инфраструктурного бюджетного кредита.