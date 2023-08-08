В Тюмени за 650 тысяч рублей продают билеты на нефтегазовый форум TNF

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В Тюмени продают билеты на нефтегазовый форум TNF. Стоимость входа на форум превышает 650 тысяч рублей. Он состоится 19 сентября 2023 года. В течение трех дней на форуме будут проходить дискуссии экспертов, презентации стартапов и проектов.

Организаторы мероприятия считают, что для полноценного участия на площадках необходим входной билет, который в этом году стоит очень дорого. Его цена составляет от 269 тысяч рублей. Однако это не предел.

За премиальный билет придется отдать 389 тысяч рублей, а за полноценный – 649 тысяч рублей. За эти деньги можно будет посетить все площадки, а также клубную гостиницу и персональную переговорную.

Форум включает культурно-развлекательный пласт – ужины, концерты и выставки.