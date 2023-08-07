Росстат: в Тюменской области за шесть месяцев 2023 года скончался 21 младенец

С января по июнь в регионе погибли почти 7 тысяч человек. Фото: Виктория Гаврик

За полгода в Тюменской области скончался 21 младенец в возрасте младше 1 года. Об этом говорится в документации Росстата. Согласно подсчетам статистиков, с января по июнь в регионе погибли почти 7 тысяч человек.

«Умерших в 2023 году (первое полугодие) – 6858 человек, в 2022-м (аналогичный период) – 7660. Родившихся в 2023 году – 7032 человека», – указано в отчете Росстата.

Напомним, что в Тюменской области выросла детская смертность. В 2022 году детская смертность увеличилась на 22,2%, в сравнении с данными за 2021 год. Всего в предыдущем году умерли 182 ребенка.