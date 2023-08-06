В Тюмени до 500 рублей подорожали курица, индейка и баранина Фото: Виктория Гаврик

Цены на отдельные товары и услуги в Тюменской области, представленные Росстатом, шокируют своим подорожанием, например, на некоторые виды мяса. Стоимость продуктов опубликовал ресурс федерального Минфина «Ай мониторинг».

Так, по информации Росстата, с начала года к августу 2023 года индейка в регионе изменила цену до 500 рублей за килограмм. Кроме того, подорожали баранина и икра лосося. 300 рублей придется отдать за килограмм свинины и 230 рублей — за курицу. И без того дорогая рыба стала еще дороже — цена за лососевые породы подошла к 1300 рублям за килограмм.

Незначительно подешевели в Тюменской области говядина, пельмени и вареная, а также варено-копченая колбаса.