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НовостиОбщество6 августа 2023 9:43

В Тюмени до 500 рублей подорожали курица, индейка и баранина

В Тюменской области шокировало подорожанием мясо
Серафима Краснова
В Тюмени до 500 рублей подорожали курица, индейка и баранина

В Тюмени до 500 рублей подорожали курица, индейка и баранина

Фото: Виктория Гаврик

Цены на отдельные товары и услуги в Тюменской области, представленные Росстатом, шокируют своим подорожанием, например, на некоторые виды мяса. Стоимость продуктов опубликовал ресурс федерального Минфина «Ай мониторинг».

Так, по информации Росстата, с начала года к августу 2023 года индейка в регионе изменила цену до 500 рублей за килограмм. Кроме того, подорожали баранина и икра лосося. 300 рублей придется отдать за килограмм свинины и 230 рублей — за курицу. И без того дорогая рыба стала еще дороже — цена за лососевые породы подошла к 1300 рублям за килограмм.

Незначительно подешевели в Тюменской области говядина, пельмени и вареная, а также варено-копченая колбаса.