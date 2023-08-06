В Тюменской области ребята из «Том Сойер Феста» отремонтируют исторический дом сибирского крестьянина на Дзержинского

Фото: Том Сойер Фест | Тюмень.

Волонтеры в Нижнетавдинском районе возрождают дом сибирского крестьянина. В селе Новотроицком участники центра «Том Сойер Фест» возвращают к жизни крестьянский дом ХХ – столетия. Здесь планируют разместить сельский культурно-просветительский центр, пишет «Тюменская область сегодня».

У старинного дома интересная история. Двухэтажное здание, которое сейчас располагается на улице Дзержинского, было построено до появления села. В начале 1900-х годов он принадлежал крепкому хозяйственнику Илье Логинову и стоял в деревне Новоникольской, что располагалась в трех километрах от Новотроицкого. Во время коллективизации семью Ильи Дмитриевича раскулачили и дом его передали под начальную школу.

В 1975 году образовательное учреждение закрыли, здание перевезли на центральную усадьбу колхоза имени Дзержинского в Новотроицкое. В 1976 году в нем тоже разместили начальную школу. Позднее на втором этаже устроили учительскую квартиру, а на первом размещалась школьная столовая. Спустя годы дом превратили в школьное складское помещение. А потом и вовсе забросили. Последние 15 лет строение было бесхозным.