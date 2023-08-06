Названы самые востребованные и актуальные специальности в Тюменской области

Наибольшее количество вакансий в Тюмени и области открыто для преподавателей-организаторов. Фото: Татьяна Коркина

Аналитики сайта «Работа России» проанализировали открытые вакансии в Тюменской области и определили список самых востребованных специалистов в регионе.

Так, анализ показал, что наибольшее количество вакансий в Тюмени и области открыто для преподавателей-организаторов в школах, колледжах и детских центрах. Почти 770 вакансий открыто для учителей русского языка и математики.

На втором месте оказались врачи (терапевты, хирурги, стоматологи и другие), а также более 240 медсестер, пишет «Вслух.ру». На третьем – инженеры и специалисты в различных сферах ЖКХ, недвижимости и бытовых услуг.

В первую десятку также вошли культурорганизаторы, артисты, водители, уборщицы, продавцы, повара, охранники, а также швеи.