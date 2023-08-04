Часть федеральной трассы Тюмень — Омск перекроют 4 августа. Фото: Виктория Гаврик

Участок федеральной трассы Тюмень – Омск перекроют из-за установки пролетного строения надземного пешеходного перехода. Это произойдет поздним вечером 4 августа. Ограничения действуют до окончания работ, всего 40 минут.

- На автодороге Р-402 Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск (км 27) сегодня вечером с 23:00 до 23:40 будет осуществляться перекрытие трассы, в связи с установкой пролетного строения надземного пешеходного перехода, - оповещает ««Уралуправтодор».

Напомним, в Тюмени с 4 августа до 15 ноября перекроют улицу Эрвье на ремонт дороги. В местах ограничения движения будут установлены временные дорожные знаки.