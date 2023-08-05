Одежда для больных диабетом должна быть удобной Фото: Вера Зенина

В Тюмени разрабатывают линию одежды для людей с диабетом. Идейным вдохновителем для такого важного дела стала жительница областной столицы Анна Исакова, которая и сама страдает этой болезнью уже 30 лет.

Больные сахарным диабетом пользуются различными устройствами, которые необходимо закреплять на теле под одеждой, а это значит, что проводки и прочие приспособления не должны мешать активной жизни человека.

- Представьте, что им с собой приходится носить 3-4 прибора, их нужно куда-то класть, при этом все должно правильно функционировать и не быть потерянным. А если это ребенок, то он должен оставаться активным, - говорит Анна.

Чтобы создать идеальную одежду, собрали фокус группу, а люди с диабетом высказывали ее участникам свои пожелания. Главное из них - иметь возможность не отсоединять от тела инфузионный набор.

По словам Анны, сейчас важно разработать базу, поэтому решено начать со спортивной одежды - футболок и толстовок основных расцветок. На качестве не экономят: выбирают самые достойные материалы, которые дышат, а после стирки не теряют цвет и форму.

Пока что купить одежду для людей с диабетом можно лишь в специализированном магазине, но вскоре она появится и на маркетплейсах. А это значит, что приобрести ее смогут все, кому она действительно нужна, сообщает «Тюменская область сегодня».